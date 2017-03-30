​Топ самых медийных министров России в феврале остался неизменным: Лавров, Шойгу, Силуанов

Министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Антон Силуанов по-прежнему считаются самыми медийными в стране, свидетельствует «Медиалогия», представившая очередной рейтинг учитывающий появление федеральных чиновников в СМИ в феврале.

По-прежнему актуальны для населения министр экономического развития Максим Орешкин, министр образования и науки Ольга Васильева (она вернулась не только в десятку, но и в пятерку самых популярных в медиа министров), а также министры промышленности и торговли, энергетики, сельского хозяйства, труда и соцзащиты и другие.

Традиционно аутсайдерами можно счесть министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, который практически не появлялся в федеральных СМИ в феврале. На последних местах также министр Михаил Абызов, ответственный за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства», а также глава Минюста Александр Коновалов.

Напомним, что в базе «Медиалогии» — порядка 30 тысяч СМИ, на основе анализа которых компания и составляет медиарейтинги.