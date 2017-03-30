​ФСБ устроила обыски у бывшего депутата-миллиардера из Югры

К бывшему депутату Госдумы, миллиардеру родом из Югры Ильдару Самиеву с обысками нагрянула ФСБ, сообщает РБК. Обыски прошли в квартире в элитном московском ЖК «Остров Фантазий»: оперативники искали информацию по совместному бизнесу Самиева и братьев Манашировых в ТЦ «Коламбус». Партнеры бывшего парламентария обвиняются в неуплате налогов, и к этому делу наверняка имеет отношение их партнер, полагает следствие.

Впрочем, документов и каких-либо ценных вещественных доказательств в квартире не нашли, после чего отправились с аналогичным визитом в особняк главы Интеркоопбанка Олега Золкина, который подозревается в участии в отмывании денег: как считает следствие, через его банк братья Манашировы якобы обналичивали деньги. Возможно, в этом участвовал и Ильдар Самиев — он может стать одним из подозреваемым в возбуждаемом деле о создании ОПГ.