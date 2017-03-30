Весной 2017 года в армию призовут 142 тысячи россиян. Соответствующий указ, подписанный президентом, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июня. Напомним, из Югры служить должны отправить 1460 человек.
Этой весной в армию призовут 142 тысячи россиян
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