​Россельхознадзор: Центр соцобслуживания Пыть-Яха кормил клиентов некачественной крупой

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели проверку в комплексном центре социального обслуживания населения Пыть-Яха «Гелиос», в ходе который были выявлены нарушения.

«На момент проверки в пищевом обороте учреждения находилось шесть партий крупы без документов, подтверждающих их качество и безопасность. У пяти партий крупы общим весом около 28 кг выявлены нарушения маркировки: отсутствие номера продукции, не указана информация о виде и сорте продукции», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ. Юридическому лицу выдано предписание. Директору учреждения вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Отметим, основным контингентом, которое обслуживает «Гелиос», являются граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании: пожилые люди и инвалиды.