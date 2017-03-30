​Почти половина россиян не поедет в отпуск в этом году

В этом году отпуск не возьмет почти половина россиян, сообщает «Российская газета», ссылаясь на результаты опроса, проведенного по заказу издания. Показатель велик: 44 процента решили обойтись без отдыха. Большинство респондентов — 37 процентов — объяснили это нехваткой денег, еще одна популярная причина — большой объем работы.

Те, кто все-таки намерен отдохнуть, в большинстве своем будут это делать достаточно быстро: 39 процентов респондентов возьмут двухнедельный отпуск, только 14 процентов намерены гулять стандартные 28 календарных дней по Трудовому кодексу.

Заметим, однако, что это не самый высокий показатель: в прошлом году от отдыха вынужденно отказывались 48 процентов участников опроса.