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​Активисты ОНФ в Югре озаботились здоровьем школьников

Активисты Общероссийского народного фронта в Югре рассмотрели реализацию программ по охране здоровья школьников, включая оказание первичной медико-санитарной помощи, сообщается на сайте Фронта. Общественники определили круг проблем, а также выступили с рекомендацией властям округа разработать региональную модель школьной медицины

С 1 сентября 2016 года в России стартовал проект «Школьная медицина», выбраны пилотные территории для его реализации, Югра в их число не попала. «Но это не значит, что нам надо ждать указаний, чтобы вплотную заняться проблемами школьного здравоохранения», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре Лариса Белоцерковцева.

Среди основных проблем школьного здравоохранения были названы недостаточная укомплектованность кадрами медицинских кабинетов в школах – врачами-педиатрами в среднем по округу на 76 процентов, медицинскими сестрами на 91 процент. Причем в некоторых регионах эти показатели намного ниже. Например, в Белоярском районе – 42 процента, в Ханты-Мансийске – 45 процентов. В наиболее сложном положении оказываются школы, работающие в две смены. При этом во многих кабинетах отсутствует выход в интернет. Невозможность соединения с лечебной сетью в едином информационном пространстве снижает эффективность работы школьного фельдшера.

По словам члена регионального штаба ОНФ Валерия Салахова, особую тревогу вызывают учебные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, в которых в вечернее и ночное время дети остаются без присмотра медиков.

Чтобы закрыть дефицит кадров, активисты ОНФ в Югре рекомендуют властям инициировать в предстоящем учебном году набор абитуриентов на новую медицинскую специальность «Бакалавр школьной медицины».

Сегодня медицинские и педагогические работники почти не взаимодействуют при разработке программ по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни школьников. Результаты обследований, проведенных медиками, практически не используются учителями при определении учебной нагрузки. Несмотря на то, что в Югре первичную медико-санитарную помощь детям оказывают 35 медицинских организаций, показатели среди учеников с нарушением слуха, осанки, зрения остаются высокими.

«Анализ ситуации показывает, что существующий приказ департаментов здравоохранения и образования Югры «О совершенствовании системы медицинского обеспечения обучающихся в образовательных организациях округа» устарел и нуждается в обновлении, – сказала Белоцерковцева. – Эксперты ОНФ в Югре рекомендуют правительству региона на основании обновленного межведомственного приказа инициировать формирование и внедрение региональной модели «Школьной медицины», в целях межведомственного взаимодействия по вопросам сохранения здоровья несовершеннолетних. Данная модель должна содержать алгоритм действий по решению всех выявленных проблем».


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Сегодня в 10:46, просмотров: 111, комментариев: 0


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