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​Наталья Комарова предложила реализовать ряд крупных транспортных проектов в Югре в рамках освоения Арктики

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в сессии «Арктика – территория современной энергетики» в рамках IV Международного форума «Арктика – территория диалога», который проходит в Архангельске.

В ходе дискуссии Наталья Комарова отметила, что Югра поддерживает идею системного освоения Арктики и превращения её в один из локомотивов экономического и энергетического развития России. По словам главы региона, роль Ханты-Мансийского округа в этом процессе заключается в энергетической подпитке этого роста, возможности создания центра по подготовке кадров для освоения Арктики. Кроме того Югра, благодаря своему расположению, служит естественным сделать округ транспортным мостом, связующим старопромышленные и центральные районы России с территориями нового хозяйственного освоения в Арктике. Для снятия имеющихся транспортных ограничений уже выработано несколько крупномасштабных транспортных инициатив.

Одна из них – строительство вдоль восточного хребта Уральских гор железнодорожного участка «Обская – Полуночное». Этот участок обеспечит кратчайшую меридиональную связь между Транссибом и создаваемым сейчас Северным широтным ходом. Новая железнодорожная линия выведет товарные потоки промышленного Урала на многофункциональный морской порт Сабетта с перспективой их дальнейшего движения по Северному морскому пути, равно как и обратную товарную цепочку. Дорога позволит раскрыть огромный сырьевой потенциал Приполярного Урала, задействовать его в реализации арктических проектов.

Другой транспортный проект – это создание автомобильного коридора по маршруту «Екатеринбург – Надым» со строительством нового моста через Обь в Югре в районе поселка Андра. Эта трасса позволит сформировать автомобильную, кратчайшую связь промышленного Урала, центральной России и арктического региона. К примеру, по маршруту «Нижний Новгород – Надым» перепробег автомобилей сократится почти на тысячу километров, между Челябинском и Надымом – на 460 километров.

«В прошлом месяце наш округ направил в Минпромторг России предложение по включению этого транспортного проекта в перечень проектов, реализуемых на территории Арктической зоны Российской Федерации. Мы рассчитываем на его федеральную поддержку, так как строительство данной дороги позволит значительно укрепить экономическую и энергетическую безопасность всей страны», - приводят слова губернатора на admhmao.ru.

Рассмотрение предложений участников форума, в том числе югорских, состоится 30 марта в ходе пленарного заседания «Человек в Арктике». Планируется, что участие в нем примет президент России Владимир Путин.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 153, комментариев: 1


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Комментарии:
Валера
не нравится
Сегодня в 12:23
Тема УП-УП реинкарнируется. Послышалось отдаленное шуршание большого бюджетного бабла.

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