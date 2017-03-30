​ГИБДД Югры предупреждает водителей об ухудшении дорожной обстановки из-за снегопадов

В Югру пришли обильные снегопады, которые не только лишили жителей округа надежды на скорую весну, но и значительно ухудшили дорожную обстановку. Окружные госавтоинспекторы обращают внимание водителей на необходимость быть более внимательными при управлении автомобилем на дорогах в сложных погодных условиях. Необходимо выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.

Отметим, что по прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погодные условия ухудшит и сильный ветер, который будет дуть с юга порывами до 13-18 метров в секунду. Снегопады ожидаются также 31 марта и 1 апреля.