​В Югре два брата совершили вооруженное нападение на сельское отделение Сбербанка // ВИДЕО

В поселке Малый Атлым Октябрьского района Югры два вооруженных преступника совершили вооруженное нападение на отделение Сбербанка. Злоумышленники скрутили сотрудников, похитили почти два миллиона 700 тысяч рублей и скрылись на снегоходе в сторону тайги.

«В восьми территориальных органах внутренних дел региона по тревоге был поднят весь личный состав, - рассказал главный полицейский округа Василий Романица. - По горячим следам подозреваемые были задержаны в 23 км от совершения преступления сотрудником ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району лейтнантом полиции Владимиром Осокиным, а также гражданами из числа добровольцев, в числе которых глава поселения Малый Атлым Сергей Дайнеко и руководитель местной пожарной части Николай Волынкин. При себе у злоумышленников было изъято оружие, похищенные деньги обнаружены закопанными в снегу вблизи лесополосы».





Личность злоумышленников установлена. Ими оказались двоюродные братья 27 и 28 лет, ранее судимые за совершение краж. Постоянно злоумышленники проживают в Нягани.

«По версии следствия, мужчины еще с семи утра вчерашнего дня вели наблюдение за отделением банка. Вечером, когда банковские работники закрывали операционную кассу, злоумышленники ворвались в здание, скрутили сотрудниц и под угрозой оружия забрали все денежные средства. Скрывшись в тайге на буране, у мужчин произошла поломка транспортного средства, после чего они решили сжечь его и пойти пешком вглубь леса, где и были задержаны. Злоумышленники были вооружены», - уточнил глава УМВД Югры.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения злоумышленникам в виде заключения под сражу. Денежные средства в полном объеме возвращены в отделение банка.