​Владимир Путин уволил главного госавтоинспектора страны

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Госавтоинспекции России генерала-лейтенанта Виктора Нилова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. Нилов занимал должность начальника ГУОБДД МВД России с 2011 года.
Также Путин подписал указ об отстранении от занимаемой должностей уполномоченного РФ при ЕСПЧ, заместителя министра юстиции РФ Георгия Матюшкина и заместителя главного судебного пристава РФ Татьяну Игнатьеву.
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