​Мошенник из Когалыма заработал 1,5 млн рублей на желающих устроится в нефтяную компанию за деньги

Житель Когалыма Алексея Четыркина ближайшие пять лет и шесть месяцев проведет в исправительной колонии общего режима. Такое наказание вынес ему городской суд, признав его виновным в мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры, мужчина с с мая 2013 года по май 2016 года заработал 1,5 млн рублей на жителях разных регионов страны, которые готовы были заплатить за трудоустройство в нефтяную компанию. Злоумышленнику удалось обмануть 20 человек. С них он брал разные суммы денег — от 35 до 100 тысяч рублей. При этом реальной возможности выполнить обещанное у него не было, поэтому после получения денежных средств Четыркин своих обязательств по трудоустройству не выполнял и распоряжался ими по своему усмотрению.