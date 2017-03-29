​Валентина Матвиенко о митингах: «Нельзя прятать голову под крыло»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству разработать предложения по созданию площадок для широкого диалога власти и общества, передает ТАСС.

Таким образом она отреагировала на выступление сенатора Людмилы Нарусовой, которая напомнила, что две русские революции, столетие которых отмечается в этом году, произошли по причине отсутствия диалога власти и общества. «Мы вполне можем не умалчивать эти проблемы и не уподобляться федеральным каналам, которые ни словом не обмолвились о происшедшем в воскресенье, а действительно попробовать на площадках вести диалог гражданского общества и власти, который необходим для примирения общества», - заявила Нарусова.

«Естественно, нельзя делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло», - согласилась с ней Матвиенко. И напомнила, что в Совфеде работает Совет по взаимодействию с институтами гражданского общества: «Очевидно, этого недостаточно. Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по конституционному законодательству, в состав которого вы входите, сформулировать эти идеи, подготовить предложения по созданию широких площадок диалога с разными слоями общества».

Напомним, 26 марта митинги против коррупции прошли в почти 100 городах страны. В ряде городов, в том числе в Москве, они были несанкционированными. В столице было задержано более тысячи человек. Присоединились к акции и полсотни жителей Нижневартовска, однако из-за того, что мероприятие было несогласованно с властями, двое из них были задержаны.