​Охотников Югры приглашают выбрать зоны для весенней охоты на птиц

Охотников Югры приглашают принять участие в голосовании по определению зон осуществления весенней охоты на пернатую дичь на территории региона. Опрос проводит Природнадзор округа для того, чтобы максимально учесть мнение охотников для установления наиболее оптимального варианта разграничения южной, центральной и северной зон осуществления весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь.

Голосование проводится до 10 апреля 2017 года. Участие в нем могут принять только граждане, имеющие охотничий билет единого федерального образца, сведения о котором внесены в государственный охотхозяйственный реестр автономного округа путём авторизации (внесения сведений о номере и дате выдачи охотничьего билета).