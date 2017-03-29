​Численность Вооруженных сил России увеличена до 1,9 миллиона человек

Общая штатная численность российских Вооруженных сил России с 1 июля будет увеличена до 1,9 миллиона единиц. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе также говорится, что число кадровых военнослужащих должно превысить миллион человек.
В предыдущей редакции указа штатная численность Вооруженных сил составляла 1,88 миллиона единиц.
Всё о материнском капитале. Наталья Куксенко, начальник Управления ПФР в Сургуте // 21 апреля в 11:00