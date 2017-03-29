​Елена Мизулина предложила не рассказывать о коррупции в школе

Зампред комитета Совета Федерации Елена Мизулина на заседании Совфеда сообщила, что в нескольких школах Санкт-Петербурга прошли уроки по борьбе с коррупцией и назвала это «опасной тенденцией».

«Уроки патриотизма с первого по десятый классы стали заменяться уроками по борьбе с коррупцией. На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах», — цитирует политика РИА «Новости». По ее словам, это произошло в нескольких школах Петербурга. По ее мнению, такие уроки не имеют отношения к патриотизму. По предложению спикера палаты Валентины Матвиенко сенаторы поручили профильному комитету Совфеда по образованию проверить эту информацию.

С коллегой не согласилась сенатор Людмила Нарусова, которая заявила, что, по ее мнению, поддерживать борьбу с коррупцией могут и патриоты. «Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку», — сказала она.

Напомним, 26 марта во многих городах страны прошли антикоррупционные акции, в некоторых городах — несанкционированные. Среди задержанных участников митингов оказались люди младше 18 лет.