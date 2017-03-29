ВЦИОМ: ​24 процента россиян поддерживают идею принять ДНР и ЛНР в состав России

Количество россиян, поддерживающих идею принять ДНР и ЛНР в состав России, выросла до 24 процентов. Это — максимальное число за три года, констатируют социологи ВЦИОМ. Опрос об отношении россиян к недавним решениям украинских властей был проведен 19-20 марта методом телефонного интервью среди 1200 абонентов.

События, связанные с политической ситуацией на Украине, привлекают внимание россиян: так, о том, что киевские власти ввели транспортную блокаду ДНР и ЛНР, слышали 78 процентов наших сограждан. В сложившейся ситуации многие россияне предлагают оказать поддержку Донбассу: 15 процентов - помощь жителям ДНР и ЛНР в целом, семь процентов - отправку гуманитарных грузов, еще столько же - ведение переговоров с властями Украины. Позицию невмешательства выбирают 20 процентов россиян, еще 37 процентов не смогли обозначить свою точку зрения. На фоне этих событий уже 24 процента опрошенных поддерживают идею принять ДНР и ЛНР в состав России, 25 процентов выступают за признание независимости ДНР и ЛНР.