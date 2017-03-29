​В Югре закрыты еще 12 ледовых переправ

Со среды, 29 марта, в Югре закрыты восемь ледовых переправ межмуниципального значения и четыре технологических в Кондинском районе. Еще на шести переправах, расположенных на автозимниках Нижневартовского района, ограничено движение транспорта свыше 5 тонн. Это переправы через реку Вах: п. Ваховск – д. Усть-Колек-Еган; п. Белорусский – с. Ларьяк и с. Ларьяк – д. Чехломей – с. Большой Ларьяк. На переправе через реку Пасол действует грузоподъемность 1 тонна.

«Такое решение было принято в связи с устойчивыми положительными температурами воздуха, уменьшением толщины льда на ледовых переправах, что создает опасность для передвижения автотранспорта. Во избежание несанкционированного проезда транспортных средств по ледовым переправам установлены запрещающие дорожные, проводятся работы по устройству искусственных заграждений», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

С 21 марта была запрещена эксплуатация двух ледовых переправ межмуниципального значения через реки Чехлоней и Обь в Нижневартовском районе. Ледовые переправы действовали на зимней автомобильной дороге г. Нижневартовск — д. Вампугол - с. Былино. На сегодняшний день в Ханты-Мансийском округе функционирует 43 ледовые переправы межмуниципального значения и 26 технологических.