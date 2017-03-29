​Госавтоинспекторы Югры вышли на загородные трассы, чтобы остановить рост ДТП из-за «спящих» водителей

Сотрудниками Госавтоинспекции Югры совместно с представителями Центра медицины катастроф проводят комплекс профилактических мероприятий на загородных автодорогах, направленных на недопущение аварий по причине «сна за рулем». Их необходимость вызвана ростом дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушениями водителями режима труда и отдыха за рулем, пояснили в пресс-службе ведомства.

«На загородных автодорогах медицинские работники проверяют состояние водителей, измеряют давление и пульс, а также напоминают о необходимости соблюдения режима труда и отдыха. В свою очередь госавтоинспекторы предупреждают автовладельцев о последствиях управления транспортным средством в состоянии утомления, вручая каждому в качестве напоминания тематические памятки», - отметили в ГИБДД.

Специалисты также попросили автолюбителей помнить о том, что при управлении автомобилем в условиях, когда на дороге нет других участников движения, при однообразном ландшафте водитель быстрее почувствует усталость, чем при вождении в условиях насыщенного городского движения. Поэтому владельцам транспортных средств следует неукоснительно соблюдать правила безопасности и не подвергать опасности других участников дорожного движения.