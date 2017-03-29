​Депутат Госдумы предложили изымать машины у злостных нарушителей правил дорожного движения

Глава думского комитета по безопасности, единоросс Василий Пискарев выступил с предложением конфисковывать транспортное средство у водителей за неоднократное нарушение правил дорожного движения.

«Систематическое злостное нарушение правил дорожного движения следует наказывать не только пожизненным лишением прав водителей-лихачей. В случае, если после применения подобной меры воздействия правонарушитель продолжит использование транспортного средства уже без разрешающих на то документов, автомобиль должен подлежать конфискации», — цитирует парламентария РБК. Также Пискарев считает, что «если водитель не является собственником, то необходимо предусмотреть систему штрафов, соразмерных стоимости машины».

Глава комитета Госдумы по безопасности ранее предложил за нарушения, представляющие угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения, лишать прав. Кроме того, депутат предложил рассмотреть возможность конфискации транспортных средств лихачей.