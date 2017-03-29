​Производителей продуктов могут обязать указывать количество сахара на упаковке

Депутат Госдумы Иван Сухарев планирует внести законопроект о поправках в статью 10 ФЗ «О защите прав потребителей», который обяжет коммерческие предприятия информировать граждан о количестве добавленного сахара на упаковке продукта.

«Мало кто знает, что около половины сахара находится в еде, которая, по сути, не является сладкой, — в соусах, хлебе, макаронах и почти во всей промышленной еде. Информацию стараются не афишировать, что, конечно, наносит ощутимый вред здоровью. Полагаю, покупатель должен знать, что вместе с такой едой ему, по сути, предлагают диабет», — цитирует парламентария RT.