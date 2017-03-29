Сбербанк в Западной Сибири развивает программу «Безналичный мир» для того, чтобы клиенты могли расплачиваться за товары и услуги при помощи бесконтактных банковских карт, смартфонов, смарт-часов и других устройств, поддерживающих NFC-технологию.

На данный момент более 55% POS-терминалов Сбербанка работают с бесконтактными картами и гаджетами. Сбербанк в Западной Сибири активно развивает направление интернет-эквайринга. За 2016 год к сервису было подключено порядка 300 партнеров, с начала 2017 года услугой воспользовались еще 114 компаний. Чтобы организовать прием платежей с помощью карт в сети интернет достаточно иметь сайт-визитку, страницу или группу в социальных сетях. Оплачивать товары и услуги можно также в мобильных версиях сайтов и в приложениях для гаджетов.

«Уже сейчас можно приобрести автомобиль или квартиру, расплатившись картой. Безналичная оплата появилась в вендинговых аппаратах Тюмени и Омска. В рамках масштабной программы Сбербанка «Безналичный мир» мы проводим большую работу по развитию финансовой грамотности населения, делаем сервисы бесконтактной оплаты более доступными, повышаем лояльность бизнеса и государственного сектора к культуре безналичных платежей», – прокомментировала директор управления торгового эквайринга Западно-Сибирского банка Сбербанка Ксения Пунько.