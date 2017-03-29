​В Когалыме угонщик-неудачник разбил украденную машину и попался на глаза полицейским // ВИДЕО

В Когалыме 34-летний мужчина решил покататься на чужом автомобиле и был пойман полицейскими еще до того, как хозяин машины узнал, что лишился имущества. Угонщик увидел заведенный «Ниссан» в одном из дворов, не удержался, сел и поехал. Путь его был недолгим: он не справился с управлением, выехал на обочину и застрял в снежном валу.

Убегающим с места происшествия его заметил заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Когалыму Сергею Овчарову, который как раз находился на суточном дежурстве.

«Проезжая по улице Прибалтийской, он увидел автомобиль «Ниссан», который находился на снежном валу обочины. От машины быстрым шагом удалялся молодой человек. Полицейский незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть и принял меры к задержанию. В ходе проведенных разыскных мероприятий полицейские установили хозяина автомобиля, который не подозревал, что его машину угнали», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.