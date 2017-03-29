​Врачу из Ханты-Мансийска в дополнение к основной пенсии назначена окружная – 56 375 рублей

Ханты-Мансийский НПФ установил новый рекорд по размеру назначенной дополнительной пенсии по программе правительства Югры «Две пенсии для бюджетников»

Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в окружной закон «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» в апреле 2016 года.

Участникам программы предоставлена возможность самостоятельно выбирать период (но не менее трех лет), в течение которого они будут получать дополнительную пенсию, за счет своих взносов.

Наш получатель выбрал минимальный период выплат. Таким образом, в течение трех лет врач будет получать ежемесячно по 56 375 рублей, а затем, в течение еще 12 лет – по 10 156 рублей.

Окружная пенсия сохраняется и при переезде в другой регион.

Программа «Две пенсии для бюджетников» реализуется в рамках Закона №64 Ханты-Мансийского автономного округа «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».

Реализует программу только Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд.

Сейчас участниками программы является около 30 тысяч человек, еще более 2 тыс.чел. уже получают дополнительную пенсию. Среди крупных назначений можно отметить дополнительную ежемесячную пенсию заведующей детского сада из Ханты-Мансийского района – 26 257 рублей, преподавателя музыкальной школы из Советского -21 191 рублей, врача из Когалыма – 33 380 рублей.