​«ЮТэйр» увеличила перевозку пассажиров на 25 процентов

За первые два месяца 2017 года авиакомпания «ЮТэйр» перевезла 953668 пассажиров, что на 25,3 процента выше аналогичного периода прошлого года. В феврале авиакомпания перевезла 470761 пассажира, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 22,6 процента, пассажирооборот увеличился на 22,5 процента, коэффициент занятости кресел вырос до 70,3 процента, производственный налет на воздушных судах достиг 13,4 тыс. часов, что на 13,9 процента больше, чем годом ранее.

«UTair сохраняет положительную динамику производственных показателей, и это закономерный результат слаженного взаимодействия всех служб авиакомпании, обеспечивающих высокое качество обслуживания на земле и в небе. В весенне-летнем сезоне мы продолжим расширять географию полетов, в том числе за счет ввода новых европейских направлений из Москвы в Мюнхен, Берлин и Вену», ‒ приводят комментарий президента «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Алексея Будника на сайте авиакомпании.