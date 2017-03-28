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​Верховный суд РФ разрешил возить детей без автокресел

Решение вынесено по иску уральца

Верховный суд РФ разрешил родителям перевозить детей до 12 лет без автокресла, но при обязательном использовании альтернативных специальных средств в сочетании с ремнями безопасности, сообщает РАПСИ. Такое решение вынес судья ВС РФ Владимир Меркулов по иску жителя Екатеринбурга, которого в мае 2010 года оштрафовали на три тысячи рублей за нарушение требований к перевозке детей (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ).

Водитель настаивал, что имеет право использовать универсальное детское удерживающее устройство в сочетании с ремнем безопасности. Но ни представители Госавтоинспекции, ни судьи Верх-Исетского суда Екатеринбурга и Свердловского областного суда его позицию не поддержали.

Судья Меркулов согласился, что детское удерживающее устройство соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», а, следовательно, может использоваться для перевозки детей.

По мнению адвоката Людмилы Айвар, это решение очень полезно для всех родителей-автомобилистов, имеющих детей до 12-летнего возраста. «Действительно, детки нынче пошли крупные и рослые. Некоторые в 12 лет вовсе в детские автокресла не помещались. А еще есть дети с физическими особенностями или ограниченными возможностями, которым кресла крайне не рекомендованы. Но доблестные сотрудники полиции не хотели ни слышать, ни понимать правила! Теперь все в прошлом. И если дорожные полицейские будут, несмотря ни на что, предъявлять претензии, ссылайтесь на постановление ВС РФ от 16 февраля 2017 года номер 45-АД17-1», - подчеркнула она.


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Сегодня в 22:27, просмотров: 104, комментариев: 0


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