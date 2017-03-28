В среду, 29 марта, в восточных районах Югры ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. В большинстве районов ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега и гололедица. Температура ночью составит минус 1-6 ºС, при прояснениях до минус 11 ºС, днем 0,+5 ºС. 30 и 31 марта ожидается снег с дождем, осадки, впрочем, будут умеренными. В отдельных районах - гололедные явления, метель. К пятнице ветер снова усилится.
В среду погода в Югре не улучшится: ожидается порывистый ветер и снег
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