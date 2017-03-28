​Закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО подписан президентом

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой, сообщает РИА «Новости». Он вступит в силу через 30 дней после опубликования и будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО на всей территории страны.

Документ определяет случаи, когда возмещение может выплачиваться деньгами, и устанавливает требования к станциям технического обслуживания (СТО), где будут ремонтировать транспортные средства. Деньги можно будет получить, например, в случае полного уничтожения автомобиля или если стоимость ремонта превышает предельную страховую выплату (400 тысяч рублей), а также в случае смерти потерпевшего или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью. Также денежное возмещение смогут получить инвалиды первой и второй группы.

Владелец автомобиля будет вправе выбрать СТО из предложенного страховой компанией списка, либо не входящую в него станцию, если страховщик согласится. Она должна находиться в пределах 50 километров от места происшествия или места жительства потерпевшего, кроме случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного автомобиля до места ремонта. В случае прямого возмещения убытков, потерпевший сможет обращаться в свою страховую компанию не только, когда столкнулись два автомобиля, но и при ДТП с участием нескольких транспортных средств.

Установлен минимальный гарантийный срок на восстановительный ремонт — шесть месецев, на кузовные работы и покраску – один год. При этом на сам ремонт отводится 30 дней с момента поступления поврежденного транспортного средства на СТО. Для ремонта должны использоваться новые детали, а, следовательно, при ремонте не будет учитываться износ автомобиля.

Также закон предусматривает ответственность страховщика за некачественный ремонт и нарушение сроков выполнения работ.