​СМИ сообщили о бесчеловечном отношении к задержанным на воскресных акциях в отделениях полиции

Задержанных во время воскресной акции в Москве подвергают пыткам и бесчеловечному обращению в отделах полиции, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на представителя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачёву. В частности, речь идёт об ОМВД по району Метрогородок, где она побывала. По её данным, задержанных содержат в переполненных камерах, не предоставляют спальных мест, а также воду и питание. При этом родственников не уведомляли о месте нахождения задержанных. Комментариев со стороны московской полиции пока не последовало.

В ходе воскресной антикоррупционной акции, которую официально считают несанкционированной, в Москве было задержано более тысячи человек. Сколько из них ещё остаются в отделах полиции, неизвестно.