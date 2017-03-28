​Ольга Бузова пожелала бывшему мужу гореть в аду

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова снова оскандалилась, публично пожелав своему экс-супругу футболисту Дмитрию Тарасову и его новой возлюбленной гореть в аду, сообщает vokrug.tv.

Произошло это в эфире телеканала «Ю», чей корреспондент обратился к Ольге Бузовой, держа воздушный шарик. «Путь к исцелению найден, — сказал он. — Держи воздушный шарик. Он символизирует твое прошлое. У тебя есть выбор: либо отпустить этот шарик, либо уничтожить его».

Уничтожать — не ее метод, парировала телеведущая: «Я не знаю, что значит уничтожать, гнобить, мстить. Этими методами, к сожалению, пользуются другие люди. Я не держу на них зла, потому что это их решение, их выбор. Обидно, что меня тюкают постоянно, не дают мне работать, мешают мне оправиться, забыть все, начать с чистого листа. Как оно случилось, так и должно было случиться. Поэтому я отпускаю вас», — выпустила она шарик из рук и добавила: «Горите в аду. Ой, я что, это вслух сказала? В смысле — я отпускаю вас, будьте счастливы».

Напомним, что Бузова и Тарасов развелись в 2016 году после четырех лет совместной жизни.