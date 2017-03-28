​Телефонные мошенники украли с банковской карты 73-летней жительницы Лангепаса 140 тысяч рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников стала пожилая жительница Лангепаса. На телефон 73-летней женщины пришло смс-сообщение с текстом: «Перевод с карты 12.000 рублей успешно выполнен!». Владелица карты перезвонила по номеру, с которого пришло сообщение, и мошенники начали действовать.

«Ей ответил неизвестный человек и представился работником банка. В процессе разговора «представитель банка» пояснил, что женщине необходимо подойти к банкомату, после чего он поможет решить ее вопрос. В результате на указанный ей банковский лицевой счет, она перевела денежные средства в размере свыше 140000 рублей. Только после списания суммы женщина поняла, что попалась на уловку мошенников. По данному факту полицейскими Лангепаса проводится проверка», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

За три месяца этого года полицией Лангепаса возбуждено 14 уголовных дел, также по 2 фактам в настоящий момент проводится проверка. «Таким образом, несмотря на широкое информирование населения города всеми видами средств массовой информации, граждане продолжают попадаться на уловки мошенников, - констатируют стражи порядка и просят, - Уважаемы горожане! Будьте бдительны! Не называйте данные своих банковских карт никому! Разъясните эту информацию своим родственникам, которые в силу возрастных или психологических особенностей могут довериться незнакомым людям».