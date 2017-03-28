​Из программы капитального ремонта домов в Югре исключены 16 домов

Из программы капитального ремонта домов в Югре, рассчитанную на 30 лет, исключили 16 домов и внесли в нее пять новых. Изменения были внесены в программу на заседании правительства автономного округа, сообщили в пресс-службе Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

«Часть из 16 домов была исключена по причине высокой степени износа дома, - пояснили в фонде. - Ремонтировать такие дома нецелесообразно. Также были исключены дома, жители которых за весь период действия программы не смогут набрать необходимой суммы для проведения капитального ремонта в своем доме».

На этом же заседании были внесены изменения в краткосрочный план на 2017-2019 годы. В основном изменения состоят в том, что по некоторым домам были добавлены виды работ.