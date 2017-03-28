​Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Югре превышен на 18 процентов

За неделю с 20 по 26 марта в Югре на четыре процента снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, однако эпидемиологический порог все еще превышен на 18 процентов, следует из данных, опубликованных на сайте окружного управления Роспотребнадзора. За семь дней к врачам обратились 14838 человек, диагноз «Грипп» установлен 26 больным, госпитализированы 116 югорчан.

Год назад в это же время было зарегистрировано 9570 обращений в медицинские учреждения с признаками респираторных инфекций. Показатель заболеваемости тогда был ниже эпидемического порога на 56 процентов.

Сейчас наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Нижневартовске, в Березовском районе, Урае, Сургуте и в Октябрьском районе. На территории округа за прошедшую неделю закрыто два детских сада в Сургутском и Октябрьском районах, частично закрыто пять классов в трех школах, 23 групп в 18 детских дошкольных организаций.