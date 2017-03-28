​Милонов прогнозирует спад интереса подростков к Навальному после того, как они перестанут смотреть порно

Депутат Госдумы Виталий Милонов увязал участие молодежи в антикоррупционных митингах с просмотром порно, сообщает ЗАКС.ру. Как только подростки перестанут смотреть порнофильмы, они перестанут поддерживать оппозиционного политика, уверят парламентарий: «В 16 лет у тебя одни настроения, в 18 — другие, а в 25 уже берутся за голову. Я думаю, что любовь к Алексею Навальному пройдет по мере того, как молодые люди будут прекращать смотреть порнофильмы и переключатся на построение серьезных отношений с нормальными девушками».

В своем спиче Милонов быстро переходит границы приличия, называя школьников дурачками: «А Навальный, как последняя гомосятина и подонок, использовал детей! Их легко обмануть, и они ничего еще не понимают».

Напомним, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя участие молодежи в митингах 26 марта, заявил, что им якобы была обещана награда за задержание. Однако доказательств этого чиновник не привел.