Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии в подмосковную клинику «Лапино», сообщает Рен-ТВ со ссылкой на директора артиста Ольгу Букалову. По ее словам, артиста готовят к операции по удалению тромба в шейном отделе.
«Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», - говорится в сообщении.
Сургут — город культуры и туризма? Владимир Фризен, председатель комитета культуры и туризма // ONLINE 4 апреля в 14:00