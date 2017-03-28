Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии в подмосковную клинику «Лапино», сообщает Рен-ТВ со ссылкой на директора артиста Ольгу Букалову. По ее словам, артиста готовят к операции по удалению тромба в шейном отделе.

«Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», - говорится в сообщении.