​Прокуратура добивается ужесточения наказания для экс-чиновника Советского района

Прокуратура Югры добивается ужесточения наказания для бывшего начальника управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге, присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере и нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере.

«Несмотря на признание вины в совершении 14 должностных преступлений и причинении муниципальному образованию Советский район материального ущерба на сумму более 17,5 млн. рублей, чиновнику суд назначил условное наказание, - отметили в пресс-службе окружного ведомства. - Прокуратура округа проверила законность данного приговора. Установлено, что судебное решение в части назначенного осужденному наказания является несправедливым в связи с его чрезмерной мягкостью. По указанию прокуратуры округа Югорским межрайонным прокурором внесено апелляционное представление на данное судебное решение».

За результатом рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции установлен контроль.