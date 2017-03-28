​За три месяца 2017 года долги по зарплате в России выросли почти на 40 процентов

С начала 2017 года объем задолженности по заработной плате в России вырос на 40 процентов и составил, по данным на 1 марта, 3,6 млрд рублей. Численность работников, которым не платят зарплату, выросла за этот период на 20 тысяч до 69 тысяч человек. Данные Росстата публикуют «Известия». По данным Роструда, в ходе контрольно-надзорных мероприятий в январе–феврале 2017 года было выявлено 57,5 тыс. нарушений трудового законодательства. Из них 15,3 тыс. — по оплате труда. В результате за два первых месяца этого года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 2 млрд рублей перед 126,7 тыс. работниками.

Эксперты издания полагают, что реальная цифра долга по заработной плате выше, так как официальная статистика не учитывает малый бизнес и торговлю.