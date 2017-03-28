​Регионы получат 7 миллиардов на технопарки

Затраты регионов на создание технопарков будут компенсированы из федерального бюджета: премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение, о котором говорится на сайте кабмина. Судя по документу, в период 2017-2019 гг. будет распределено 6,8 миллиарда рублей: в 2017 году будет выделено 3,1 млрд рублей девяти регионам, в 2018 году — 2,6 млрд рублей семи субъектам федерации, а в 2019 году — 1,1 млрд рублей пяти субъектам.

Больше всего получит Калужская область — на создание и развитие индустриального парка «Ворсино» дадут 1,4 млрд рублей в 2017 году, на еще один парк «Росва» — 636 млн рублей в 2018 году.

Югры в списке правительства нет.