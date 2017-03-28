​Ъ: Ритейлеры зафиксировали снижение цен на продукты

Одна из крупнейших компаний розничной торговли Х5 Retail Group, куда входят сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», зафиксировала снижение цен на часть ассортимента на 15-20 процентов за год, пишет «Коммерсант». В первую очередь это коснулось фруктов, овощей и бакалеи. Этому способствовало укрепление рубля, отмечают эксперты.

Другие ритейлеры также подтверждают снижение средней цены продажи. По словам представителя одной из крупных розничных сетей, это может быть связано не только с ростом национальной валюты, но и с укрепившимся переходом потребителей на более дешевые товары. Менеджер другого ритейлера отмечает, что дефляционные тенденции существуют преимущественно при закупке товаров.

В целом в России за год наиболее заметно снизились цены на сахар (в феврале 2017 года они были на 16% ниже, чем в феврале 2016 года), на плодоовощную продукцию (минус 9%) и яйца (минус 3,7%), свидетельствует официальная статистика. В прошлом месяце по сравнению с январем снижение розничных цен наблюдалось у круп и бобовых (минус 0,7%), мяса птицы (минус 0,4%), подсолнечного масла (минус 1,4%).