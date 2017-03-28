​В России заочно арестовали экс-премьера Украины

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заочно арестован в России: РИА Новости сообщает, что решение вынес городской суд Ессентуков Ставропольского края. Напомним, что с 21 февраля он находится в России в международном розыске в связи с подозрением в участии в первой чеченской войне на стороне сепаратистов, а также в «убийстве при отягчающих обстоятельствах».

Суд Ессентуков действовал по ходатайству Следственного комитета: о нем сообщал на своей странице в Facebook сам разыскиваемый. «Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков», — прокомментировал он возбуждение дела.