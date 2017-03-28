​В Мегионе «Мерседес» влетел в железобетонное ограждение, пострадали два человека // ФОТО

За минувшие сутки на дорогах Югры пострадали пять человек в пяти дорожно-транспортных происшествиях. Серьезная авария произошла в Мегионе в первом часу ночи. На 193 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» 49-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего машину занесло и она врезалась в железобетонное ограждение. В аварии пострадали два пассажира «Мерседеса», сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры