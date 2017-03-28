​Рогозин прочитал рэп об Украине

Украина и положение в стране вдохновили российского вице-премьера Дмитрия Рогозина на сочинение рэпа, передает polit.ru.

Поводом стали слова президента Украины Петра Порошенко: «Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, взорвать нас изнутри».

Российский чиновник написал на своей странице в Facebook:

Украину разъерошили,

Всполошили, растормОшили,

Рассмешили, сна лишили,

Обмишурили,

Дело шили, отпорошили,

Жили раньше — не тужили,

А теперь — обрушили.

Заметим, что это не первый российский чиновник, который занимается стихосложением. Так, например, известно, что стихи пишет министр иностранных дел Сергей Лавров и ряд других высокопоставленных лиц России.