​Рогозин прочитал рэп об Украине

Украина и положение в стране вдохновили российского вице-премьера Дмитрия Рогозина на сочинение рэпа, передает polit.ru.
Поводом стали слова президента Украины Петра Порошенко: «Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, взорвать нас изнутри».
Российский чиновник написал на своей странице в Facebook:
Украину разъерошили,
Всполошили, растормОшили,
Рассмешили, сна лишили,
Обмишурили,
Дело шили, отпорошили,
Жили раньше — не тужили,
А теперь — обрушили.
Заметим, что это не первый российский чиновник, который занимается стихосложением. Так, например, известно, что стихи пишет министр иностранных дел Сергей Лавров и ряд других высокопоставленных лиц России.