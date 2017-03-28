​В Госдуму внесен законопроект о ненормированном рабочем дне

В Государственную думу внесен законопроект, регулирующий нормы применения ненормированного рабочего дня. Документ подготовлен депутатами от ЛДПР по главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, сообщает «Интерфакс». Парламентарии предлагают запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет, а также увеличить тем, кто работает сверхнормы, оплачиваемый отпуск.

Проект закона также предлагает устанавливить предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня: время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня (смены), не должно превышать 120 часов в год. По достижении указанного предельного числа часов привлечение данного работника к работе за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени может осуществляться только по правилам привлечения к сверхурочной работе с соответствующей ее компенсацией, говорится в законопроекте.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день должна составлять от трех до 15 календарных дней.