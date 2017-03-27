​Во вторник в Югре будет дуть южный, но сильный ветер

Штормовое предупреждение продлено в Югре на вторник, 28 марта. По прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, местами в округе ожидаются ветер южных направлений порывами до 15 метров в секунду, осадки в виде снега, мокрого снега различной интенсивности, гололедные явления. Температура ночью составит 0,-5 ºС, при прояснениях до минус 10 ºС, днём 0,+5 ºС.

29 и 30 марта также в некоторых районах также пройдет снег, ветер ожидается переменный, умеренный, порывами до сильного. Температура ночью опустится до минус 6 ºС, при прояснениях — до минус 12 ºС, днем 0,+5 ºС, местами до минус 5 ºС.