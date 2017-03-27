​Уровень безработицы в Югре снизился на 0,7 процента

Численность безработных в Югре снизилась на 0,7 процента и составляет 0,57 процента от экономически активного населения. Такие данные были озвучены на заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности округа, сообщает департамент общественных и внешних связей. Однако не указывается по отношению к какому уровню произошло снижение. Как следует из информации, опубликованном на сайте окружного департамента труда и занятости населения, который сейчас работает в ограниченном режиме (на нем обновлена статистика на конец прошлого года), в декабре 2016-го уровень безработицы также составлял 0,57 процента от экономически активного населения.

Глава региона Наталья Комарова, которая проводила заседание, отметила, что в этом году в текущем периоде Югра минует сезонный пик безработицы быстрее. «На сокращение безработицы влияет предпринимательская активность югорчан, которые открывают малый и микробизнес, - подчеркнула губернатор, - органы занятости непосредственно участвуют в этом процессе, с начала года таким образом были организованы 135 рабочих мест».