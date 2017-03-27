​В Югре собираются ограничить продажу алкоголя в аэропортах и на вокзалах

В Югре планируют ограничить продажу алкоголя в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Решение озвучено заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка на объектах транспортного комплекса, которая провела губернатор Наталья Комарова.

Участники мероприятия считают, что это поможет снизить уровень «пьяной» преступности на транспорте, которая остается стабильно высокой с 2015 года. В прошлом году по этой причине с поездов были сняты 662 пассажира. «Отчасти такие правонарушения могут провоцироваться доступностью алкоголя в помещениях железнодорожных станций, авто-речных-аэровокзалов», - сделала вывод глава региона.

В департаменте общественных и внешних связей округа отметили, что участники заседания на основании предложений экспертов приняли решение рассмотреть возможность ограничения розничной продажи алкогольной продукции в помещениях железнодорожных вокзалов и аэропортов.

В целом же, в 2016 году количество зарегистрированных на транспорте преступлений снизилось с 526 до 521. Количество административных правонарушений соответствует уровню предыдущего года. При этом за весь год на транспортном комплексе не совершено убийств, изнасилований, разбойных нападений. Большинство преступлений – небольшой тяжести.