​Навального посадили на 15 суток за организацию митинга «Он нам не Димон»

Организация митинга «Он нам не Димон» в Москве стоит оппозиционеру Алексею Навальному не только 20 тысяч рублей (напомним, что он был оштрафован за организацию не являющегося публичным мероприятия), но и 15 сутками заключения, сообщает «Дождь».

На заседании суда Навальный предложил допросить премьер-министра Дмитрия Медведева, который является истинным организатором антикоррупционных митингов (напомним, что акции протеста прошли после публикации расследования недвижимости премьера). «Я хочу вызвать в суд реального организатора вчерашнего митинга. Он сможет объяснить, почему столько людей вышли вчера на улицы», — сказал Навальный, однако, естественно, требование не было удовлетворено.