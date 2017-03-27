​Госдума рассмотрит вопрос о переносе выборов президента РФ в апреле

14 апреля депутаты Госдумы будут обсуждать президентские выборы в России — вернее, их перенос, сообщает polit.ru со ссылкой на календарь нижней палаты парламента. В нем указано, что в этот день парламент будет рассматривать в первом чтении пакет законопроектов об изменениях, касающихся закона «О выборах Президента Российской Федерации», который предусматривает перенос выборов с 11 марта на 18 марта, а также такие новшества, как отмена открепительных удостоверений и некоторые другие изменения.

Ныне президентские выборы в России традиционно идут во второе воскресенье марта, а в том случае, если этот день является совмещенным, послепраздничным или рабочим, голосование назначается на первое воскресенье.