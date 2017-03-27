​Bloomberg: При победе Ле Пен курсы евро и доллара выровняются

Экономисты предсказывают выравнивание курсов доллара и евро в случае победы лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Опрос проводило агентство Bloomberg, в нем участвовали 38 экспертов, и 23 из них отметили, что евро сравняется в стоимости с долларом или даже будет стоить дешевле американской валюты. 12 экспертов предположили, что курс будет колебаться в диапазоне 1,05 — 1 доллар за евро.

Напомним, что сейчас евро стоит 1,09 доллара.