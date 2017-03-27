​Навального оштрафовали за организацию митинга в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный оштрафован за организацию митинга «Он нам не Димон», сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем твиттере. По ее словам, «Навальному штраф 20 тысяч И ВСЕ».

Штраф выписан на основании признания Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка).

Сам навальный в начале судебного заседания попросил допросить Дмитрия Медведева как «организатора» протестов. Напомним, что массовые акции прошли после того, как было опубликовано расследование, пролившее свет на недвижимость, которая принадлежит премьеру.