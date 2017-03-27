​Песков заявил, что детям, участвовавшим в митингах, обещали деньги в случае задержания

Несовершеннолетним участникам антикоррупционных митингов, которые прошли накануне в городах России, были обещаны деньги в случае, если их задержат. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды», — говорит он, его слова приводят «Ведомости». Несмотря на то, что, по его словам, «есть определенные подтверждения тому», он не стал распространяться, каковы эти подтверждения: если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, то, «наверное, какие-то подтверждения этому будут представлены».

Совет Федерации и Госдума также отреагировали на тот факт, что в митингах против коррупции участвовало молодое население: в нижней палате парламента намерены рассмотреть закон, устанавливающий возрастной ценз для участников массовых мероприятий.

Также отреагировал и глава правительства Дмитрий Медведев (именно расследование его недвижимости стало формальным поводом для проведения акций): отвечая на вопрос, как у него дела, он поведал в инстаграме, что 26 марта, во время протестных акций, катался на лыжах.